Transferin son gününde Fenerbahçe'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Şimdiye de yalnızca stoper bölgesine Simon Falette takviyesini yapan Fenerbahçe, TFF'nin harcama limitleri sınırlandırması nedeniyle prensip anlaşmasına vardığı yıldız sol bek Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırmıştı.

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde gözden çıkartılan Alper Potuk ile takıma sezon başında katılan Mathias Zanka, Trabzonspor maçı hazırlıklarına katılmadı. Alper Potuk'un Çaykur Rizespor ile görüştüğü bilinirken, Mathias Zanka'nın ise Fortuna Düsseldorf ile anlaşmak üzere olduğu ve son görüşmeler için Almanya'ya gittiği öğrenildi.