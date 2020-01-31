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| 'de şok ayrılık!

'in 20. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takıma henüz bir sol bek katkısı yapamayan , prensip anlaşmasına vardığı 'i de elinden kaçırdı. Sarı-lacivertliler'de Frankfurt'tan kiralanan 'nin lisansını çıkartırken, transferin son gününde iki flaş ayrılığın yaşanması bekleniyor. Fenerbahçe'de ve görüşmeleri için antrenmanda yer almazken, Danimarkalı stoperin ile anlaşmak üzere 'ya gittiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 13:39 ABONE OL
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Transferin son gününde Fenerbahçe'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Şimdiye de yalnızca stoper bölgesine Simon Falette takviyesini yapan Fenerbahçe, TFF'nin harcama limitleri sınırlandırması nedeniyle prensip anlaşmasına vardığı yıldız sol bek Ricardo Rodriguez'i PSV'ye kaptırmıştı.

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde gözden çıkartılan Alper Potuk ile takıma sezon başında katılan Mathias Zanka, Trabzonspor maçı hazırlıklarına katılmadı. Alper Potuk'un Çaykur Rizespor ile görüştüğü bilinirken, Mathias Zanka'nın ise Fortuna Düsseldorf ile anlaşmak üzere olduğu ve son görüşmeler için Almanya'ya gittiği öğrenildi.

Fenerbahçe - Dario Melnjak transfer iddiaları için flaş açıklama

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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de şok ayrılık!
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