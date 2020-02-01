Çaykur Rizespor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül , Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

BEŞİKTAŞ'TA AYNI KADRO FARKLI TAKTİK

Beşiktaş'ın başında Rizespor deplasmanında ilk maçına çıkan olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'nın tercih ettiği ilk 11'i sahaya sürdü. Ancak siyah-beyazlılar bu maça çift ön liberoyla değil, tek ön liberoyla çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipteki ilk maçında Rizespor deplasmanında boy gösterecek. 47 yaşındaki teknik adam, Abdullah Avcı'nın tercih ettiği ilk 11'i Rizespor karşısında kullanan Yalçın, taktiğini ise farklı şekilde belirledi. Kalede Karius'u oynatan Yalçın, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner dörtlüsünü savunmada kullandı. Abdullah Avcı gibi, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic ve N'Koudou'lu orta sahayla mücadele eden Yalçın, buna karşın Atiba'yı Elneny ile ön liberoda değil, Ljajic'le birlikte orta sahada oynattı.Yalçın'ın forvet tercihi ise Burak Yılmaz. Avcı döneminde 4-2-3-1 sistemiyle oynayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ilk maçı olan Rizespor deplasmanında 4-1-4-1 sistemiyle sahaya çıktı.

HER İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLARIN İSTATİSTİKLERİ

Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de Şubat 2006'dan bu yana mağlup edemiyor (5B 10M).

Rizespor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon bu statta rakibini 7-2 mağlup etmişti. O maç, aynı zamanda 2002/03 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın aldığı en farklı dış saha galibiyetiydi.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 10M), son beş karşılaşmayı toplam 17 gol yiyerek kaybetti.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçın dördünü (1G) ve son ikisini kaybeden Beşiktaş, 2012/13 sezonundan bu yana üst üste üç yenilgi almıyor.

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından puan çıkaramayan tek takım Rizespor (9M), skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek ekip ise Beşiktaş (9G).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en az gol atan takım Rizespor (1).

Rizespor'un yeni transferi Milan Skoda, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta rakip filelere iki gol gönderdi. 2007'den bu yana Karadeniz ekibi forması giydiği ilk üç karşılaşmada üç ya da daha fazla gol atabilen bir oyuncu yok.

Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Beşiktaş (12; Başakşehir ile birlikte).

Ocak 2019'dan bu yana Burak Yılmaz'ın gol attığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (10G 2B), tek yenilgisini geçen hafta Göztepe deplasmanında aldı.

Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rizespor (2 gol & 3 asist).