Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp, AVAR ise İbrahim Çağlar Uyarcan. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem

Kayserispor: İsmail, Emre, Diego Angelo, Miguel Lopes, Rienstra, Uzodimma, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Situm, Mesanovic

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 33 puanla 19. haftayı 6. sırada tamamladı. Hes Kablo Kayserispor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 11 puan topladı ve 19. haftayı son sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti. Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Dört futbolcu forma giyemeyecek

Galatasaray'da dört futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Hes Kablo Kayserispor müsabakasında oynayamayacak. İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan Henry Onyekuru ve Ahmet Çalık ile kart cezası biten Marcao ise görev verilmesi durumunda maçta görev yapacak.

İki futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ve Adem Büyük müsabakada sarı kart görmeleri halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

Galatasaray ile Kayserispor 48. randevuda

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 48. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.