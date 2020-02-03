Süper Lig'in 20. haftasında zirve hesapları yapan Galatasaray, sahasında ligin son sırasına demir atan Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslan'a galibiyeti getiren goller Adem Büyük, Ryan Donk ve Feghouli'den geldi. Cezayirli yıldız attığı iki gol ile gecede yıldızlaştı.

TARİHE GEÇEN GOL!

2 Şubat akşamı oynanan karşılaşma tarihi bakımından özel bir gündü. 02.02.2020 tarihi, tersten okunduğunda da aynı sıralamayı yansıtıyordu. Feghouli'nin attığı 2. golün saati ise dikkat edenlere pes dedirtti. Karşılaşmanın 64. dakikasında takımının 4. golünü saat 20.20'de atan Feghouli, sarı-kırmızılılar için unutulmayacak bir gole imza atmış oldu. Bu gol ayrıca Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın 950. golüydü.