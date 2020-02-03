Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Feghouli'den tarihe geçen gol!

'den tarihe geçen gol!

'in 20. haftasında sahasında ligin son sırasında bulunan 'u konuk etti. Karşılaşmaya net favori olarak çıkan Aslan, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Maçta iki gol birden atan geceye damga vurdu. Cezayirli yıldızın attığı 2. gol ise ilginç bir şekilde tarihe geçti. Ligin 20. haftasında 02.02.2020 tarihinde oynanan karşılaşmada saatler 20.20'yi gösterirken atılan gol ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Feghouli'nin attığı bu gol ayrıca Galatasaray'ın yönetimindeki 950. golü oldu.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 14:30 ABONE OL
Feghouli'den tarihe geçen gol!

Süper Lig'in 20. haftasında zirve hesapları yapan Galatasaray, sahasında ligin son sırasına demir atan Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslan'a galibiyeti getiren goller Adem Büyük, Ryan Donk ve Feghouli'den geldi. Cezayirli yıldız attığı iki gol ile gecede yıldızlaştı.

TARİHE GEÇEN GOL!

2 Şubat akşamı oynanan karşılaşma tarihi bakımından özel bir gündü. 02.02.2020 tarihi, tersten okunduğunda da aynı sıralamayı yansıtıyordu. Feghouli'nin attığı 2. golün saati ise dikkat edenlere pes dedirtti. Karşılaşmanın 64. dakikasında takımının 4. golünü saat 20.20'de atan Feghouli, sarı-kırmızılılar için unutulmayacak bir gole imza atmış oldu. Bu gol ayrıca Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın 950. golüydü.

Galatasaray 4 - 1 Kayserispor MAÇ SONUCU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Feghouli'den tarihe geçen gol!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN