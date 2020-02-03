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, maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren 'da gözler kupadaki Aytemiz maçına çevrildi. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın hazırlıklarına 'nde yönetiminde yapılan çalışma ile başladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.2.2020 01:21 ABONE OL
Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise salondaki programın ardından sahada koştu ve taktik çalıştı. Antrenman, dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale maçla tamamlandı.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Florin Andone, daha sonra kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başlarken, Radamel Falcao tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Alanya'ya gidecek.

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Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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