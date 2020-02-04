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İşte 'nin GMG maçı kadrosu!

5 Şubat Çarşamba günü (yarın) çeyrek final ilk maçında TFF 2. Lig ekibi GMG 'a konuk olacak 'de maç kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta lisansı çıkartılan Simon Falette ve 18 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh kadroda yer aldılar.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 4.2.2020 18:58 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kadrosu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik müsabaka kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh

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İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kadrosu!
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