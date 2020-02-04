Obi Mikel’e ırkçı saldırı

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Trabzonspor, 2-1 kazanılan F.Bahçe maçından sonra rakip taraftarların Obi Mikel'e sosyal medya hesaplarından ırkçılık ve hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Obi Mikel'in karşılaşma sonrası paylaştığı fotoğrafın altına 3000'e yakın mesaj gönderildiği tespit edilirken, avukatlar bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini tek tek tespit ederek dosyaya koydu. Bordo-mavili kulüp de sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Irçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e F.Bahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."