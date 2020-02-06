Lionel Messi'ye kupa şoku! Athletic Bilbao 1 - 0 Barcelona (MAÇ SONUCU)

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Athletic Bilbao, Barcelona'yı konuk etti.

San Mames Barria'da oynanan maçta Athletic Bilbao 90+3'te Inaki Williams'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Lionel Messi'nin sportif direktör Eric Abidal ve kaleci Marc-Andre Ter Stegen ile yaşadığı sorunlarla boğuşan Barcelona böylelikle kupadan da eli boş ayrılmış oldu.

Bu arada Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine Quique Setien'i getirdikten sonra başarılı sonuçlar alamazken, ilk lig liderliğini Real Madrid'e bıraktı, şimdi de Kral Kupası'na veda etti.



90+3'te yenilen golün ardından Lionel Messi'nin yaşadığı hayal kırıklığı objektiflere yansıdı.

Diğer yandan kupada çeyrek final maçlarında favori gösterilen tüm takımların elenmesi dikkati çekti.

Yarı finale kalan takımlardan Real Sociedad 4-3 ile Real Madrid'i, Granada 2-1 ile Valencia'yı, 2. lig takımlarından Mirandes ise 4-2 ile Villarreal'i eledi.

Yarı final eşleşmeleri cuma günkü çekilişte belli olacak.

Kral Kupası'nı Granada ve Mirandes bu zamana kadar hiç kazanamazken, diğer yarı finalistlerden Real Sociedad 2, Athletic Bilbao ise 23 kez bu kupayı müzesine götürdü.