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'ye kupa şoku! 1 - 0 (MAÇ SONUCU)

, çeyrek final maçında evinde 'yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Athletic Bilbao'ya turu getiren gol 90+3'te 'tan geldi. Arjantinli yıldızı 'nin sportif direktör ve Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen ile yaşadığı sorunlarla boğuşan Barcelona bu sonuçla kupaya da veda etmiş oldu.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 00:55 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 01:38 ABONE OL
Lionel Messi'ye kupa şoku! Athletic Bilbao 1 - 0 Barcelona MAÇ SONUCU

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Athletic Bilbao, Barcelona'yı konuk etti.

San Mames Barria'da oynanan maçta Athletic Bilbao 90+3'te Inaki Williams'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Lionel Messi'nin sportif direktör Eric Abidal ve kaleci Marc-Andre Ter Stegen ile yaşadığı sorunlarla boğuşan Barcelona böylelikle kupadan da eli boş ayrılmış oldu.

Bu arada Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine Quique Setien'i getirdikten sonra başarılı sonuçlar alamazken, ilk lig liderliğini Real Madrid'e bıraktı, şimdi de Kral Kupası'na veda etti.


90+3'te yenilen golün ardından Lionel Messi'nin yaşadığı hayal kırıklığı objektiflere yansıdı.

Diğer yandan kupada çeyrek final maçlarında favori gösterilen tüm takımların elenmesi dikkati çekti.

Yarı finale kalan takımlardan Real Sociedad 4-3 ile Real Madrid'i, Granada 2-1 ile Valencia'yı, 2. lig takımlarından Mirandes ise 4-2 ile Villarreal'i eledi.

Yarı final eşleşmeleri cuma günkü çekilişte belli olacak.

Kral Kupası'nı Granada ve Mirandes bu zamana kadar hiç kazanamazken, diğer yarı finalistlerden Real Sociedad 2, Athletic Bilbao ise 23 kez bu kupayı müzesine götürdü.

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Lionel Messi'ye kupa şoku! Athletic Bilbao 1 - 0 Barcelona (MAÇ SONUCU)
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