Cristiano Ronaldo’nun takipçisi Alexander Sörloth!

Ligin 16 gol, 5 asistle en skorer ismi olan Alexander Sörloth, durmak bilmiyor... 750 bin Euro'ya geldiği Trabzonspor'da her hafta adından söz ettiren Norveçli forvet, son olarak Türkiye Kupası'ndaki B.B. Erzurumspor karşılaşmasında ağları havalandırmayı başardı.eden Sörloth'un üst sıraları zorladığı listede, yine Norveçli olan Dortmund'un 19 yaşındaki futbolcusu Erling Haaland (26 maçta 36 gol) zirvede yer alıyor.Rakip ayırt etmeden gollerini atmaya ve asistlerini yapmaya devam edenBaşarılı oyuncu; Beşiktaş, Başakşehir, G.Saray ve F.Bahçe ağlarını havalandırdı, Avrupa'da Sparta Prag ile oynanan her iki maçta da gol atmıştı.maçının ikinci yarısında oyuna girdikten sonra 2-0 geride olan Trabzonspor'a beraberliğe getiren golde usta bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ben o zaman Sörlolth'un bordo-mavili ekip adına büyük kazanç olacağını belirtmiştim. Hugo Rodallega'nın ayrılmasının ardından taraflı-tarafsız herkes için kapalı bir kutu olan Sörloth, haftalar geçtikçe Rodallega'dan çok daha farklı bir oyuncu olduğunu gösterdi. Top saklama becerisi, topla buluştuğunda çıkışta rakibi rahatlıkla geçme yeteneği, hava toplarında da rakibe şans tanımayan ve her şeyden önemlisi takım oyuncusu olma özelliğiyle sahada yer alan bir isim. Yani komple bir golcü. Attığı goller ve attırdıklarıyla da Trabzon'un geldiği noktada büyük pay sahibi.Sörloth, Trabzonspor için büyük bir transfer başarısıdır. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bu sezon çok doğru işlere imza atarak nokta transferler yaptılar. Altyapıya önem veriyorlar, gençleri kullanıyorlar ve maliyeti düşük başarılı transferlere imza atıyorlar. Kendilerini özellikle kutluyorum. Sezon sonunda yarışın sonucu ne olur bilemiyorum ama bu sezon kesinlikle transferin şampiyonu Trabzonspor. Araştırma ekipleri mükemmel. Çok ucuza alınan oyuncu, ligde gol krallığına yürüyor. Diğer kulüplerimize örnek olsun. Menajer destekli, çok yüksek rakamlara aldıkları futbolculardan beklenen katkıları alamıyorlar.