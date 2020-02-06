Fenerbahçe Mevlüt Erdinç’le yolu yarıladı

HAT-TRİCK VAR'A TAKILDI

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü son 16 turunda Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta atan Mevlüt, Kırklareli'nde duble yaptı. 43'te Rodrigues topu kaleci İbrahim'den kurtarırken Mevlüt fileleri havalandırdı. 52'de Zajc'ın pasıyla atak başladı. Mevlüt, topu rakibinden söktü ve sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdi. 64'te Mevlüt bir kez daha topu ağlara gönderdi ancak VAR uyarısıyla gol iptal edildi.



DENİZ ÇABALADI, ATAMADI!

34. dakikada penaltıyı kullanan ancak topu üstten auta atan Deniz Türüç, sonrasında çok çalıştı ama gole ulaşamadı. 86'da Deniz'in vuruşu Ferdi'ye çarpıp ağlara gitti. VAR 'ofsayt' dedi. 89'daki vuruşu ise direkten döndü.



'FUTBOL HER ŞEY DEĞİL'

Ersun Yanal ve Fenerbahçeli oyuncular karşılaşma sonrası Van'da yaşanan çığ faciası nedeniyle futbol konuşmamayı tercih etti. Attığı iki golle yarı final kapısını açan Mevlüt, "Çığ faciasını maçtan sonra öğrendik ve takım olarak çok üzgünüz. Futboldan daha önemli şeyler var. O nedenle oyunu ve gollerimi konuşmak istemiyorum. Kırklareli bizi çok iyi ağırladı" demekle yetindi. Deniz ve Ferdi de aynı ifadeleri kullanırken teknik direktör Yanal şunları söyledi: "Doğal afete hepimiz çok üzüldük. Sahada kalıp konuşmak gerekiyor ama ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kırklareli Valimize, Emniyet Müdürümüze, Belediye Başkanı ve taraftarlara teşekkür ediyoruz. Hava kötü ama futbol iklimi güzeldi."



KADIKÖY'DE OYNAMAK HEYECANLI OLACAK

Fenerbahçe'de yetişen Kırklareli forması giyen Caner Koca, "Çok yağmur yağdı, istediğimiz oyunu oynayamadık. Rövanşta Kadıköy'e gideceğim için heyecanlıyım" dedi. Emre Keleşoğlu ise "F.Bahçe'yi tebrik ediyorum. Kadıköy'de elimizden geleni yapıp, önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.



KOÇ'TAN ZİYARETLER

Maç için Kırklareli'ne giden F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sabah saatlerinde Kırklareli Başkanı Volkan Can'la buluştu. Daha sonra Vali Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti. Şehir halkından da büyük ilgi gören Fenerbahçe Başkanı, futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.



DOSTANE BİR MAÇ OLDU

Kırklareli Teknik Direktörü Bilgin Erdem, karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "Fenerbahçe'nin kalitesi ağır bastı. Güzel ve dostane bir maç oldu. Şehrimizde F.Bahçe'yi ağırladığımız için mutluyuz."

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