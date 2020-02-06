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'de kararı verildi!

Ziraat Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf 3-0'lık skorla Fenerbahçe'de oldu. Sarı-lacivertlilerde yıldızlaşan isim ise 2 gol atan oldu. Gğn geçtikçe performansını yükselten Mevlüt Erdinç ile ilgili de karar verildi.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 12:42 ABONE OL
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç kararı verildi!

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan Mevlüt Erdinç, Türkiye Kupası maçlarında sergilediği başarılı performansla Ersun Yanal'dan tam not aldı.

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Mevlüt Erdinç, attığı gollerin yanı sıra etkili ve istekli performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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9 MAÇTA 9 GOL

Türkiye Kupası'nda 5, Süper Lig'de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Fenerbahçe kariyerine devam etmek isteyen Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli kulüpten 1.2 milyon euro maaş alıyor. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt Erdinç, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve bu forma altında mücadele etmekten dolayı onur duyuyorum. Performansım ve attığım gollerle takıma katkı sağlamaktan dolayı mutluyum, forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.

MEVLÜT ERDİNÇ'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç kararı verildi!
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