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sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

Ara transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine uymak zorunda kalan Fenerbahçe kadrosuna sadece Simon Falette'yi kapatmıştı. UEFA'nın finansal fair play kararı ile de sattığı kadar oyuncu almak zorunda olan Fenerbahçe'de gözler sezon sonuna çevrildi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde ise dünya yıldızı var. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki o isim ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:51
Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

'de bu sezon tüm planlar şampiyonluk üzerine yapılıyor. Trabzonspor'a deplasmanda kaybetmesine rağmen hem teknik heyet hem de futbolcular mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor.

Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

Gelecek sezon 'nde boy göstermek isteyen çalışmalarına da şimdiden başladı. Ara transfer döneminde kadrosuna sadece Simon Falette'yi katabilen sarı-lacivertlilerde sezon sonu için planlar devreye sokulmaya başlandı.

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Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle ara döneminde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, sezon sonu para edecek futbolcuları elden çıkarak. Bu futbolcuların başında Zajc ve Jailson geliyor. Hatta yönetiminin ederini bulması halinde Muriç'i de satmayı düşündükleri iddia ediliyor...

Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

Takıma bonservis bedeli getirecek oyuncularla yolları kesin olarak ayırmayı düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, uzun süredir devam eden sol bek hasretini yaz sezonunda dindirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

Ara döneminde Ricardo Rodriguez'le her konuda anlaşma sağlayan , takımdan herhangi bir oyuncu gönderemeyince harcama limitinde yer açamadı ve İsviçreli yıldız, ekiplerinden PSV'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Devler Ligi'inde mücadele edecek olan kadronun temellerini atmaya şimdiden başladı.

Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

Buna göre, ilk hamlesini sol bek mevkisine yapacak olan yönetimi, ezeli rakibi 'ın transferinde büyük uğraş verdiği yıldız futbolcu için girişimlere başlayacak.

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