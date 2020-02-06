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Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe sezon sonu bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı geliyor

Ara transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitine uymak zorunda kalan Fenerbahçe kadrosuna sadece Simon Falette'yi kapatmıştı. UEFA'nın finansal fair play kararı ile de sattığı kadar oyuncu almak zorunda olan Fenerbahçe'de gözler sezon sonuna çevrildi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde ise dünya yıldızı var. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki o isim ve transfer detayları...