Kestelspor'dan Mehmet Küçükdurmuş'a Alanyaspor forması hediye edildi

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta 26 Ocak'ta oynanan maçta gol pozisyonuna giren Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, rakibi Yatağansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine, topu taca atarak fair play örneği sergiledi.

Futbolcunun bu hareketi nedeniyle Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Küçükdurmuş'u tesislerine davet edip, kendisine sürpriz yaptı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, idmanı izleyen Küçükdurmuş'a örnek davranışı nedeniyle teşekkürlerini iletip, üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması verdi.

Küçükdurmuş, bu jestinden dolayı başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.



Antalya'nın Alanya ilçesinde Amatör Lig maçında gole giderken rakip takım oyuncusunun sakatlandığını gören futbolcu Mehmet Küçükdurmuş oyunu durdurup topu taca attı.