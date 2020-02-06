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Kestelspor'dan 'a forması hediye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan amatör lig maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu dışarı atarak centilmenlik örneği gösteren Kestelsporlu futbolcuya, üzerinde isminin yazılı olduğu Aytemiz forması hediye edildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.2.2020 21:47 ABONE OL
Kestelspor'dan Mehmet Küçükdurmuş'a Alanyaspor forması hediye edildi

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta 26 Ocak'ta oynanan maçta gol pozisyonuna giren Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, rakibi Yatağansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine, topu taca atarak fair play örneği sergiledi.

Futbolcunun bu hareketi nedeniyle Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Küçükdurmuş'u tesislerine davet edip, kendisine sürpriz yaptı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, idmanı izleyen Küçükdurmuş'a örnek davranışı nedeniyle teşekkürlerini iletip, üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması verdi.

Küçükdurmuş, bu jestinden dolayı başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.


Antalya'nın Alanya ilçesinde Amatör Lig maçında gole giderken rakip takım oyuncusunun sakatlandığını gören futbolcu Mehmet Küçükdurmuş oyunu durdurup topu taca attı.

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Kestelspor'dan Mehmet Küçükdurmuş'a Alanyaspor forması hediye edildi
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