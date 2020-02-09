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- Kırklaerlispor maçını yönetecek

Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 3-0'lık skorla kazanan sarı-lacivertliler taraftarı önünde turu atlayan taraf olmak istiyor. Slı günü oynanacak olan karşılaşmada görev alacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 9.2.2020 14:48 ABONE OL
Fenerbahçe - Kırklaerlispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Kırklarelispor turunun rövanş mücadelesinde düdük çalacak hakemi açıkladı.

Buna göre maçın orta hakemi Suat Arslanboğa olurken, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem, İlkyer Yasin Avcı dördüncü hakem, Özgür Yankaya VAR ve Yiğit Arslan AVAR oldu.

11 Şubat salı günü oynanacak Fenerbahçe - Kırklarelispor 20:30'da başlayacak. Heyecan, A Spor'dan canlı olarak ekranlara yansıyacak.


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Fenerbahçe - Kırklaerlispor maçını Suat Arslanboğa yönetecek
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