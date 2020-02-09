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'da sakatlandı

'ın, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta sarı kırmızılıların Uruguaylı oyuncusu karşılaşmanın 3. dakikasında, Ricardo Quaresma'nın müdahalesi sonrası yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini 4. dakikada Martin Kinnes'e bıraktı.

Giriş Tarihi: 9.2.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 19:52 ABONE OL
Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlandı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta sarı kırmızılıların Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 3. dakikada Ricardo Quaresma'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Hafta arasında takımla tek antrenmana çıkan Saracchi, yaşadığı sakatlık sonraı gözyaşlarına hakim olamadı.

Kulüp doktoru Vedat Yener ve yardımcı antrenör Hasan Şaş, oyuncuya moral veriled.

Saracchi 4. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.

21 yaşındaki oyuncu ligin 19. haftasında oynanan Konyaspor maçının 71. dakikasında yaşadığı sağ arka adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalmıştı.

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Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlandı
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