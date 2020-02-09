Kocaelispor 1 - 3 Belediye Derincespor MAÇ SONUCU

Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile Belediye Derincespor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Belediye Derincespor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Taraftarı önünde maça hızlı başlayan Kocaelispor 10'uncu dakikada Burak Süleyman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Belediye Derincespor ise Tayfun Emre Yılmaz'ın 27'inci dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

TAYFUN EMRE YENİDEN SAHNEDE

Belediye Derincespor karşıaşmanın 43'üncü dakikasında öne geçti. Konuk ekibin golü yine Tayfun Emre Yılmaz'dan geldi.

Maçın skorunu ise Cihan Halil tayin etti. Karşılaşmanın 68'inci dakikasında sahneye çıkan futbolcu durumu 3-1'e getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Kocaelispor gelecek hafta deplasmanda Ofspor ile karşılaşacak. Belediye Derincespor ise sahasında Ağrıspor'u konuk edecek.

TFF 3. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 3. Lig'in 22. haftası ertelenen 5 maç dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Yomraspor-Serik Belediyespor, Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor ve Kızılcabölükspor-52 Orduspor, 2. Grup'ta Fatsa Belediyespor-Kozanspor ile 3. Grup'ta Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakaları elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelendi.

TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta Kocaelispor ile 3. Grup'ta Karacabey Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Ligde 22. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. ARTVİN HOPASPOR 21 11 8 2 35 14 21 41 2. SERİK BELEDİYESPOR 21 12 5 4 37 21 16 41 3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 22 11 8 3 32 17 15 41 4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 22 11 7 4 34 19 15 40 5. Cİ GROUP BUCA 22 10 6 6 32 28 4 36 6. DÜZCESPOR 22 9 7 6 24 16 8 34 7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 22 8 9 5 21 17 4 33 8. ÇATALCASPOR 22 7 11 4 31 23 8 32 9. SİLİVRİSPOR 22 7 9 6 30 25 5 30 10. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 21 7 8 6 25 20 5 29 11. ERZİNSPOR 22 5 10 7 23 24 -1 25 12. 52 ORDUSPOR 21 4 13 4 14 15 -1 25 13. ÇANKAYA FK 22 6 7 9 23 30 -7 25 14. KIZILCABÖLÜKSPOR 21 5 9 7 28 28 0 24 15. ŞİLE YILDIZSPOR 22 5 9 8 16 19 -3 24 16. YOMRASPOR 21 5 8 8 22 26 -4 23 17. TOKATSPOR 22 1 3 18 13 51 -38 6 18. MANİSASPOR 22 1 3 18 16 63 -47 0

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi.



2. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. KOCAELİSPOR 21 15 1 5 42 19 23 46 2. TURGUTLUSPOR 21 11 5 5 30 18 12 38 3. FETHİYESPOR 21 10 6 5 24 16 8 36 4. BELEDİYE DERİNCESPOR 21 10 6 5 27 21 6 36 5. KARŞIYAKA 20 10 4 6 27 19 8 34 6. ESENLER EROKSPOR 21 10 3 8 29 21 8 33 7. OFSPOR 21 9 4 8 29 27 2 31 8. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 21 8 7 6 20 23 -3 31 9. AĞRI 1970 21 7 7 7 29 25 4 28 10. CİZRESPOR 20 7 6 7 27 29 -2 27 11. KOZANSPOR 19 5 7 7 18 27 -9 22 12. FATSA BELEDİYESPOR 20 5 5 10 18 24 -6 20 13. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 18 5 5 8 18 26 -8 20 14. 1877 ALEMDAĞSPOR 21 5 4 12 24 34 -10 19 15. KEMERSPOR 2003 21 5 4 12 23 40 -17 19 16. PAYASSPOR 19 4 6 9 19 23 -4 18 17. ERBAASPOR 20 4 6 10 17 29 -12 18

3. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. KARACABEY BELEDİYESPOR 22 14 6 2 36 15 21 48 2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 22 10 5 7 24 16 8 35 3. PAZARSPOR 21 10 5 6 35 31 4 35 4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 22 10 4 8 37 22 15 34 5. SOMASPOR 22 10 4 8 31 24 7 34 6. MUĞLASPOR 22 9 6 7 33 28 5 33 7. DİYARBEKİRSPOR 22 8 7 7 32 26 6 31 8. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 22 9 3 10 29 26 3 30 9. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 22 8 6 8 21 20 1 30 10. OSMANİYESPOR 22 6 12 4 29 29 0 30 11. BAYRAMPAŞA 22 6 10 6 20 20 0 28 12. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 22 6 8 8 19 26 -7 26 13. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 22 6 7 9 25 32 -7 25 14. GÖLCÜKSPOR 22 6 6 10 25 36 -11 24 15. MODAFEN 22 6 6 10 17 31 -14 24 16. YOZGATSPOR 1959 22 5 8 9 18 29 -11 23 17. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR 22 6 5 11 26 42 -16 23 18. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 21 5 6 10 25 29 -4 21