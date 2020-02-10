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Oscar adayını belirledi! VAR

derbisi ile birlikte VAR kayıtlarının incelenmesi için başvurularda bulunan , maçı ile birlikte de 'na maç tekrarı itirazlarında bulunmuştu. 92.'si düzenlenen Töreni'nde kazananlar belli oldu. Beşiktaş ise ilginç bir paylaşıma imza atarak 4 kategoride 'e ödül verdi.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 15:39 ABONE OL
Beşiktaş Oscar adayını belirledi! VAR

Video Yardımcı Hakem sistemi tartışmaları gündemdeki yerini korurken; Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Siyah beyazlıların resmi İngilizce Twitter hesabı, Oscar Ödül töreni üzerinden VAR'a gönderme yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi film kurgusu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo" ifadeleri kullanılarak "Ve Oscar VAR'a gidiyor" ifadesine yer verildi.

Beşiktaş'ın paylaşımı şöyle;

En iyi yardımcı oyuncu

En iyi film kurgusu

En iyi görsel efekt

En iyi özgün senaryo

ve Oscar VAR'a gidiyor

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Beşiktaş Oscar adayını belirledi! VAR
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