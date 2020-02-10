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'nin oğlu, babasının insan içine çıkmak istemediğini söyledi

'nin oğlu Edinho, Brezilyalı efsane futbolcunun sağlık sorunları yüzünden dışarı çıkmak istemediğini söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.2.2020 01:26 ABONE OL
Pele'nin oğlu, babasının insan içine çıkmak istemediğini söyledi

"Edinho" lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, babası Pele hakkında Brezilya'nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Edinho, 79 yaşındaki babasının son yıllarda birçok sağlık problemi yaşadığını hatırlatarak, "Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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Pele'nin oğlu, babasının insan içine çıkmak istemediğini söyledi
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