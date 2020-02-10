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Zirvede fırtınası esiyor! Ligi altüst ettiler

'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve arada karşılaşması ertelenen , ligin gizli lideri konumunda bulunuyor. 21 haftası geride kalan Süper Lig'de maç eksiğiyle lider 'un 1 puan arkasında ikinci sırada bulunan Trabzonspor, erteleme maçını kazanması halinde iki puan farkla liderliğe yükselecek. Trabzonspor'un ligde kötü günler geçiren ve son 3 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor'u yenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor bu form durumunun yanında Süper Lig'i birçok istatistikte de altüst etti. İşte Trabzonspor'a gizli liderliği getiren o istatistikler...

Giriş Tarihi: 10.2.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 11:42 ABONE OL
Zirvede Trabzonspor fırtınası esiyor! Ligi altüst ettiler

41 PUANLA GİZLİ LİDER
'in zirvesinde Fırtına esiyor... Şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan son olarak engelini 2 golle geçti, puanını 41'e yükseltti.

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Zirvede Trabzonspor fırtınası esiyor! Ligi altüst ettiler
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