Kupada ilk yarı finalist Kadıköy’de belli oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanşları bugünden itibaren oynanacak. İlk yarı finalist bu akşam Kadıköy'de belli olacak. Fenerbahçe2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor'la saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.Yaşar Kemal UğurluErkan ÖzdemirFırat Aydınus