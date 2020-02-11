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Kupada ilk yarı finalist ’de belli oluyor

, 3-0’ın rövanşında 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor’u konuk edecek. Saat 20.30’daki mücadele A Spor’dan canlı olarak ekrana gelecek

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Kupada ilk yarı finalist Kadıköy’de belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanşları bugünden itibaren oynanacak. İlk yarı finalist bu akşam Kadıköy'de belli olacak. Fenerbahçe deplasmanda 3-0 yendiği 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor'la saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir'i eleyerek dikkat çeken Kırklareli'ye yarı final için 4 farklı galibiyet gerekiyor.

KUPANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

YARIN

20.30 GALATASARAY-A.ALANYA
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

PERŞEMBE

17.00 BB ERZURUM-TRABZON
HAKEM: Erkan Özdemir

19.15 DG SİVASSPOR-ANTALYA
HAKEM: Fırat Aydınus
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Kupada ilk yarı finalist Kadıköy’de belli oluyor
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