Kupada ilk yarı finalist Kadıköy’de belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanşları bugünden itibaren oynanacak. İlk yarı finalist bu akşam Kadıköy'de belli olacak. Fenerbahçe deplasmanda 3-0 yendiği
2. Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor'la saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği mücadele
A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir'i eleyerek dikkat çeken Kırklareli'ye yarı final için 4 farklı galibiyet gerekiyor.
KUPANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
YARIN
20.30 GALATASARAY-A.ALANYA
HAKEM:
Yaşar Kemal Uğurlu
PERŞEMBE
17.00 BB ERZURUM-TRABZON
HAKEM:
Erkan Özdemir
19.15 DG SİVASSPOR-ANTALYA
HAKEM:
Fırat Aydınus