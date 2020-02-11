Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi belli oldu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Mircea Lucescu'nun durumuna açıklık getirdi.

Rumen çalıştırıcının teknik patron Sergen Yalçın'ın üstünde direktör olarak görev yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Kocadağ, şu ifadeleri kullandı: "Kendisi daha çok kulübün yeniden yapılanması noktasında bize yardımcı olacak. Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, bir benzerini burada yapmayı planlıyoruz. Lucescu'dan da o yönde futbol aklı olarak faydalanma niyetimiz var. İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve hep birlikte bir karara varacağız."