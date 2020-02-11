Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi belli oldu

'nun 'taki görevi belli oldu

'ta 74 yaşındaki teknik adam ile görüşmelerde son aşamaya gelindi. Mircea Lucescu, Beşiktaş’ın yeniden yapılanmasında rol oynayıp farklı bir model üstlenecek.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi belli oldu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Mircea Lucescu'nun durumuna açıklık getirdi.

Rumen çalıştırıcının teknik patron Sergen Yalçın'ın üstünde direktör olarak görev yapması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Kocadağ, şu ifadeleri kullandı: "Kendisi daha çok kulübün yeniden yapılanması noktasında bize yardımcı olacak. Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, bir benzerini burada yapmayı planlıyoruz. Lucescu'dan da o yönde futbol aklı olarak faydalanma niyetimiz var. İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve hep birlikte bir karara varacağız."

İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'taki görevi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN