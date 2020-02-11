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'dan sakatlık açıklaması: , ve

Kulübü resmi sitesinden yayımladığı açıklama ile 'in sol dizinde ödem, 'ın sol arka adalesinde gerilme, pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem ve 'nın sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ile ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 18:16 ABONE OL
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüp doktorumuz M. Hakan Ayaz, Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üç oyuncumuzun tedavi sürecinde olduğunu belirten M. Hakan Ayaz, "Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler'in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı'nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" dedi."

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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı
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