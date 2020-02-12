Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray Adası açıklaması

Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'ın geleceğini düşünüyorum. Hepimizin büyük çabası ve emeği var. Birçoğunu gerçekleştirdik. Birçoğunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabi ki eleştireceksiniz. Bu yönetim nasıl Florya'yı terk etmediyse adayı da halledecektir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır" dedi.

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların şubat ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birlik olmaları halinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Albayrak, "Divan başkanımız çok güzel bir şey dedi. '14 Şubat Sevgililer Günü gelin birlik' olalım. Biz birlik olursak Galatasaray'ın başaramayacağı bir şey yok. Buna çok ihtiyacımız var. Özellikle bu sene buna çok ihtiyacımız var. Bazı arkadaşlar battık ettik diye çıkıp anlatıyorlar ama inanın ki 24 saat bu listeyle yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ACIMASIZ ELEŞTİRİYORSUNUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpte oyuncuların ocak ayı maaşlarını almadığını söyleyen Albayrak, "Bu da 10 gün geçmiştir. Geldik geleli kardeşlerimizin maaşını ayın 2'sinde hiç yatıramadık. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok acımasız eleştiriyorsunuz ama Mustafa Cengiz başkan ve ekibinin çok iyi işler yaptığını bilin istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU YÖNETİM NASIL FLORYA'YI TERK ETMEDİYSE ADAYI DA HALLEDECEKTİR"

Gelecek yıllar için genç oyunculara yöneleceklerinin altını çizen Abdurrahim Albayrak, şöyle konuştu:

"Transfer döneminde aldığımız sattığımız oyuncular sonucunda 1 milyon Euro karımız var. Gelecek sezon başı göreceksiniz çok güzel şeylere imza atmışız. Bunlar Galatasaray'ın geleceği olacak. O zaman bana açık bir şekilde hepimize hesap sorabilirsiniz. Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyorum. Hepimizin büyük çabası ve emeği var. Birçoğunu gerçekleştirdik. Birçoğunu da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabi ki eleştireceksiniz. Bu yönetim nasıl Florya'yı terk etmediyse adayı da halledecektir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır. Geldik 2 sefer şampiyon olduk. Allah'ın izni ile bu sene de şampiyon olacağız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 30 milyon Galatasaraylılarla beraber kutlayalım, beraber sarılalım. O mutluluğu beraber yaşayalım."