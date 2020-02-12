Süper Lig'in 22. haftasında başkentte Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile Kadıköy'de karşılaştı. 1-1 sona eren karşılaşmada Alanyaspor'un golü penaltıdan gelirken, Altay'ın yaptığı başarılı kurtarışlar dikkat çekmişti.

Sezonun ilk yarısında özellikle yan toplardaki zaafı ve oyun başlatmadaki pas hatalarıyla gündeme gelen Altay Bayındır, devre arasının ardından iki yönde de kendisini oldukça geliştirdi. Genç kalecinin sezon başından bu yana sergilediği performansın son haftalarda yükselişe geçmesinin ana nedenlerinin başında Marco Knopp geliyor.

MARCO KNOPP ETKİSİ!

Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörlerinden Marco Knopp, Antalya kampındaki yeni uygulamalarıyla dikkat çekmişti. Altay Bayındır'ın performansına da olumlu etki eden Knopp, teknik heyet tarafından da beğenildi. Futbol Arena'nın haberine göre Knopp, havadan ve yerden yaptırdığı yan top çalışmalarıyla Altay'ın gelişimine katkı sağladı.