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Erzurumspor - | CANLI

Ziraat 'nda heyecanı devam ederken yarı final bileti alacak son takımlar da bugün belli oluyor. İlk maçta rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde eden , deplasmanda Erzurumspor'a konuk oluyor. Mücadeleyi, haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 17:20 ABONE OL
BB Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün son yarı finalistler de çeyrek final rövanşlarının ardından belli oluyor. Günün ilk karşılaşmasında Trabzonspor, ilk maçta 5-0 mağlup ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında...

CANLI YAYIN:

CANLI ANLATIM:

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal

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BB Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI
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