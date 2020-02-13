Göztepe maçı kararının ardından Beşiktaş'tan TFF'ye beş talep
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında 2-1 mağlup oldukları Göztepe maçının kural iddiası gerekçesiyle yeniden oynanması yönündeki talebinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı açıklama ile TFF'den taleplerde bulundu. Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesini isteyen Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanması yönünde geçmiş tarihte TFF Tahkim Kurulu'na yönelttiği talebini yineledi.
Giriş Tarihi: 13.2.2020 18:35Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 19:04ABONE OL
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: