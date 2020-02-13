Trabzonspor, Gümüşhane’de şampiyon gibi karşılandı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kupası rövanş maçı için dün kara yoluyla Erzurum'a giden Trabzonspor, Gümüşhane'de bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yoğun kar yağışına aldırış etmeden takım otobüsünü bekleyen taraftarlar, "Şampiyon" tezahüratları eşliğinde kafileyi Erzurum'a yolcu etti. Öte yandan yeni transferler Messias ve Manuel Da Costa'nın bugün ilk kez forma giymesi bekleniyor.Trabzonspor'a 20 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür'den mutlu haber geldi. Almanya'da geçirdiği menisküs ameliyatının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Ömür, mart ayında sahalara dönecek. Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Ufuk Şentürk sosyal medya hesabından,ifadelerini kullandı.