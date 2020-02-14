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mü? Falcao mu? 'den flaş karar

'de yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken , son 5 karşılaşmadan 15 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte dünya yıldızı golcüsü 'yu sakatlığa kurban vermişti. ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Kolombiyalı golcü 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Andone'nin de yokluğunda bu süreçte 'ü forvet bölgesinde değerlendiren , golcü futbolcunun performansından memnun kaldı. Tedavi sürecini atlatan Radamel Falcao yeniden forma beklerken, ve maçları öncesinde Fatih Terim'i zor bir karar bekliyor. Bu karşılaşmalarda Adem Büyük mü oynayacak yoksa Falcao mu? İşte Terim'in o kararı...

Giriş Tarihi: 14.2.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 14:22 ABONE OL
Adem Büyük mü? Falcao mu? Fatih Terim'den flaş karar

Süper Lig'de son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a elenmekten ise kurtulamamıştı. 3-1'lik galibiyete rağmen kupaya veda eden Galatasaray'da oynanan futbol taraftarları ve teknik heyeti memnun etti.

Falcao'nun sakatlanmasının ardından formayı üzerine geçiren Adem Büyük, gösterdiği performansla alkış topladı. Ligde takımı adına Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa (2) maçlarında fileleri havalandırdı. Adem ayrıca kupada Alanyaspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette de 2 kez gol sevinci yaşadı.

FORMA ADEM'İN!

Falcao'nun dönüşünün ardından kimin forma giyeceği merak konusu olurken, Fatih Terim kararını çoktan verdi. Tecrübeli teknik adam Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Adem Büyük ile başlayacak. Futbol Arena'nın haberine göre Terim, Fenerbahçe derbisinde oynatmayı planladığı Falcao'ya ise ikinci yarıda şans verecek.

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Adem Büyük mü? Falcao mu? Fatih Terim'den flaş karar
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