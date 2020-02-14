Süper Lig'de son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a elenmekten ise kurtulamamıştı. 3-1'lik galibiyete rağmen kupaya veda eden Galatasaray'da oynanan futbol taraftarları ve teknik heyeti memnun etti.

Falcao'nun sakatlanmasının ardından formayı üzerine geçiren Adem Büyük, gösterdiği performansla alkış topladı. Ligde takımı adına Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa (2) maçlarında fileleri havalandırdı. Adem ayrıca kupada Alanyaspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette de 2 kez gol sevinci yaşadı.

FORMA ADEM'İN!

Falcao'nun dönüşünün ardından kimin forma giyeceği merak konusu olurken, Fatih Terim kararını çoktan verdi. Tecrübeli teknik adam Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Adem Büyük ile başlayacak. Futbol Arena'nın haberine göre Terim, Fenerbahçe derbisinde oynatmayı planladığı Falcao'ya ise ikinci yarıda şans verecek.