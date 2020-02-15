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1 - 4

, Almanya 1. Futbol Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda 'u 4-1 mağlup ederek puanını 42'ye yükseltti lider RB Leipzig ile arasındaki puan farkını maç eksiğiyle 3'e indirdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Jonas Hofmann, Lars Stindl (2) ve Florian Neuhaus'tan geldi.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 22:26 ABONE OL
Fortuna Düsseldorf 1 - 4 Borussia Mönchengladbach

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.

TSİ 20.30'da başlayan ve Merkur Spiel Stadyumu'nda oynanan maçta Borussia Mönchengladbach Jonas Hofmann, Lars Stindl (2) ve Florian Neuhaus'un attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Fortuna Düsseldorf'un tek golü 29. dakikada Erik Thommy'den geldi.

Puanını 42'ye yükselten Borussia Mönchengladbach lider RB Leipzig ile arasındaki farkı maç eksiğine karşın 3'e indirdi. Fortuna Düsseldorf ise 17 puanda kaldı.

Fortuna Düsseldorf'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı.

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Fortuna Düsseldorf 1 - 4 Borussia Mönchengladbach
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