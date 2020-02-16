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- maçının ilk 11'leri belli oldu

, 'in 22. haftasında 'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan Galatasaray 39 puanla 5. sırada yer alıyor. Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor ise 24 puanla sıralamanın 10. basamağında. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.2.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 18:23 ABONE OL
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Saygın Önal yapacak. VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR ise Çağdaş Altay. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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