Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Saygın Önal yapacak. VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR ise Çağdaş Altay. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut