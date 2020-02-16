Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > NBA All-Star maçının MVP ödülüne Kobe Bryant'ın adı verildi

All-Star maçının ödülüne 'ın adı verildi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden 'ın ismi, Amerikan () All-Star maçının en değerli oyuncusu () ödülüne verildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.2.2020 11:19 ABONE OL
NBA All-Star maçının MVP ödülüne Kobe Bryant'ın adı verildi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ismi, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne verildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü en fazla (4 kez) kazanan, NBA All-Star maçına üst üste en fazla (18 kez) seçilen ve NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç (19 yaş, 169 gün) basketbolcu unvanlarının sahibi Kobe Bryant, adı ödüle verilerek onurlandırıldı.

41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişi daha 26 Ocak'taki helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA All-Star maçının MVP ödülüne Kobe Bryant'ın adı verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN