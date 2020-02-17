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Quaresma'dan Marega'ya destek

'da forma giyen Portekizli futbolcu , Portekiz'in Porto takımında oynayan ve ırkçı tezahürata maruz kaldığı için sahayı terk eden Malili 'ya destek verdi. Quaresma, Facebook'taki resmi sitesinden yayımladığı mesajda, "Marega ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Saha içinde ve dışında ben de ırkçılığın kurbanı oldum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 15:29 ABONE OL
Quaresma'dan Marega'ya destek
Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Saha içinde ve dışında ben de ırkçılığın kurbanı oldum.

"Bir insanın ten rengi veya ırkı, bir futbolcuya hakaret etmek ve onun sahadaki moralini bozmak için bir argüman olarak kullanılmamalıdır." diyen Quaresma, "ırkçılığın toplumda yer bulmaması ve cezalandırılması gerektiğini" savundu.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında dün oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, 71. dakikada sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti.

Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine rağmen ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için sahadan çıkarken "Bu, utanç verici" diye bağırmıştı.

Marega'ya, Portekiz'de aralarında Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Antonio Costa'nın da olduğu çok sayıda siyasetçi, kulüp yöneticisi ve futbolcu destek vererek, her türlü ırkçılığı kınadı.

Porto futbolcusu Moussa Marega sahayı terk etti!

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