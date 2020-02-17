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’da beklentisi!

’un ara döneminde ’dan kadrosuna kattığı , Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un Erzurumspor ile karşılaştığı maçta sakatlanmıştı. Guilherme’nin durumunun bugün netlik kazanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 16:33 ABONE OL
Trabzonspor’da Guilherme beklentisi!

Yeni Malatyaspor formasıyla gösterdiği performans ile dev takımların radarına giren Guilherme, devre arası transfer döneminde transferin gözdesi olmuştu. Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan yıldız isim Trabzonspor'a 100 bin Euro karşılığında imza atmıştı.

Trabzonspor'da da formunu devam ettiren ve görev aldığı 5 maçta 2 gol 1 asistlik katkı veren yıldız isim, BB Erzurumspor karşısında talihsiz bir sakatlık yaşadı. BB Erzurumspor'a attığı golde ayağı kayan ve direğe Guilherme oyuna devam etmek istese de 2 dakika sonra oyun alanını terk etti. Yıldız ismin sakatlığının ciddi olup olmadığı ve takımını ne kadar yalnız bırakacağı bugün belli olacak.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de forma şansı verdiği ve güvendiği isimlerin başında gelen Guilherme'nin Trabzonspor'la olan kiralık sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

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Trabzonspor’da Guilherme beklentisi!
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