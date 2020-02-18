Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi şok! Dirar isyan etti...

Sezon başında birçok ismi kadrosuna katmasına rağmen Hasan Ali Kaldırım'a bir alternatif transferi yapmayan Fenerbahçe'de sol bek krizi devam ediyor.

Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sol bekte görev yapmaya başlayan Nabil Dirar'ın eski mevkiisine dönmek istediği ortaya çıktı.

Hasan Ali'nin sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında da bekte oynayan Dirar, derbide kendi bölgesinde oynamak istediğini belirtti.

TEK SABİT İSİM SERDAR AZİZ

Galatasaray'da forma giydiği dönemde sık sık sakatlık geçiren Serdar Aziz'in Fenerbahçe'de istikrarlı bir grafik sergilemesi ve takımda sabit kalan tek isim olması dikkat çekti.

Sezonun hemen başında elindeki çatlak nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Aziz, takıma geri dönüş yaptıktan sonra formayı bir daha bırakmadı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Denizlispor mücadelesinde formayı kapan tecrübeli stoper, o günden itibaren tüm lig maçlarında ilk 11'de başladı.

ERSUN YANAL VE FATİH TERİM 11'LERİ BELİRLEDİ! FENERBAHÇE - GALATASARAY...