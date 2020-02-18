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'da Falcao gelişmesi! ...

basınından flaş iddia! 'da geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan ve 16 maça çıkan , devre arası döneminde eski takımı Atlerico Madrid'e önerilmiş. İspanyol radyosu Cadenaser'in iddiasına göre , bu transfere maliyeti nedeniyle yanaşmadı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 14:05 ABONE OL
Galatasaray'da Falcao gelişmesi! Atletico Madrid...

Galatasaray'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nu devre arasında Atletico Madrid'e önerildiği iddia edildi.

İddianın sahibi İspanyol radyosu Cadenaser'in haberine göre, devre arasında acil forvet transferi yapmak için arayışta olan ve Edinson Cavani için uzun süre zemin yoklayan Atletico Madrid'e Radamel Falcao'nun önerildiği belirtildi. Menajer Jorge Mendes'in acil durum planı çerçevesinde Atletico Madrid'e 34 yaşındaki Kolombiyalıyı sunduğu ancak transfer için bonservis bedeli ödemek istenmemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.

Mendes'in Falcao önerisinin kabul edilmemesinin bir başka sebebinin de Kolombiyalı yıldızın aldığı yüksek maaş olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in Falcao transferine yoğunlaşmamasının sebebinin ise eski oyuncusu Carrasco'da yaşanan transfer kolaylığı olduğu iddia edildi.

Atletico Madrid bilindiği gibi forvet takviyesi için arayışta olduğu Ocak ayı içerisinde Cavani'yi kadrosuna katmaya çalışmış ancak oyuncuyla anlaşmalarına rağmen PSG'nin yüksek bonservis istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmişti. Atletico Madrid acil durum planı olarak eski oyuncusu Belçikalı Yannick Carrasco'yu bonservis bedeli ödemeden ve düşük de bir maaşla kadrosuna katıp bu sorunun çözebilmeyi seçmişti.

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Galatasaray'da Falcao gelişmesi! Atletico Madrid...
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