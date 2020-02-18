Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

Galatasaray'ın Pazartesi günü sürpriz bir şekilde kadro dışı bıraktığı genç yeteneği Mustafa Kapı'ya dair önemli ayrıntılar basına sızdı. Sarı kırmızılılar, twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, perde arkasına yaşananlar ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 18.02.2020
11:24
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
11:25
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