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  • Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

'da vakası! İşte 'nın yeni takımı

Galatasaray'ın Pazartesi günü sürpriz bir şekilde kadro dışı bıraktığı genç yeteneği Mustafa Kapı'ya dair önemli ayrıntılar basına sızdı. Sarı kırmızılılar, twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, perde arkasına yaşananlar ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 11:25
Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

Türk tarihinde bir çok kulüp, sözleşme yenilemeyen birçok futbolcuyu bıraktı ancak ilk kez 17 yaşındaki bir oyuncu için bunu yaptı ve 'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açık açık deklare etti.

Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

Milliyet'in haberine göre U19'da oynamak istemeyen ve bu sezon 'den şans bulamayan futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek. Sözleşme yenilemediği için gözden çıkarılan oyuncu ile anlaştığı iddiasını yalanladı ve yurt dışına gideceğini söyledi.

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Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

'ın oda arkadaşı olan Mustafa, 'da forma giyerek kendini göstermek ve için basamak yapmak istedi. Ancak aradığı formayı 'den bir türlü bulamadı.

Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

9 Ağustos 2017'de, yani 15 yaşına girdiğinin ilk günü profesyonel sözleşme imzalayan , kendisini üç yıl Galatasaraylı yapacak sözleşmeye velisi vasıtasıyla imza atmıştı. Aradan geçen 2.5 yıl sonunda Mustafa aradığını bulamadı.

Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa, bu nedenle 'ın yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Bu da tecrübeli teknik adamı kızdırdı. 17 yaşındaki futbolcu için kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri ret ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."

Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

6 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen 'nın Fenerbahçeli olduğu biliniyordu. Bu nedenle ile anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ancak Mustafa Kapı bunu yalanladı. 17 yaşındaki Mustafa Kapı "Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil, önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Hedefim Avrupa'da oynamak. Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen tweetlerin atıldığı dönemde yaşım 10" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı

8 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan böylece talimat engeline takılmayacak. Genç yetenek başkanlığını Işıtan Gün'ün yaptığı Fortuna Sittard'a transfer olacak.

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