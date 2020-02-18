Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybeti!

Aktif futbol kariyerini 1995'te Sarıyer'de sonlandıran, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerde forma giyen eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966 doğumlu Yücedağ, 2009-2010 sezonlarında Galatasaray'da Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da yapmıştı.



MUSTAFA YÜCEDAĞ KİMDİR

Hollanda'da büyüyen Mustafa Yücedağ, Ajax'ta profesyonel oldu. Birçok kulüpte oynayan Yücedağ ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktı. Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynadı ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda yer aldı. 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp tarafından antrenmandan kovulunca Galatasaray'dan ayrıldı. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynadı.Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yaptı.



MUSTAFA YÜCEDAĞ'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Ajax

Zwolle

Sarıyer

Galatasaray

Fenerbahçe

Sarıyer

BV De Graafschap

Gaziantepspor

Sarıyer

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