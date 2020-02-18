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'nin eski futbolcusu 'in mesajları ifşa oldu!

Fenebahçe'nin eski futbolcusu ve eski başkan döneminde Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan 'in, ve Ersun Yanal hakkında 'a attığı mesajlar canlı yayında ekrana yansıdı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 14:27 ABONE OL
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Müjdat Yetkiner'in mesajları ifşa oldu!

Beyaz Futbol'un dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir olaya imza atıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımdan ayrılacağı ile ilgili iddia programda tartışılırken, yorumcu Ahmet Çakar'ın izletmek istediği bir videoyu eski Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner'in gönderdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın 2014 yılında takımdan gönderilmesinin ardından yaptığı bir konuşmayı Çakar'a gönderen Yetkiner'in yazdığı diğer mesajlar da ifşa oldu.

Üst tarafta yazan "Aziz Yıldırım'ın bıraktığı oyunculardan kazandığı para" mesajı dikkat çekerken, Müjdat Yetkiner'in ünlü yorumcudan isminin verilmemesini istediği mesaj ortalığı karıştırdı.

ALİ KOÇ GÖREVİNE SON VERMİŞTİ
2018 yılında başkanlık görevini Aziz Yıldırım'dan devralan Ali Koç, uzun süre Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner'in görevine son vermişti.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Müjdat Yetkiner'in mesajları ifşa oldu!
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