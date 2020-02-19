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'den hakkında şok açıklama!

'ın eski başkanlarından , 'nin 'taki merkezinde düzenlenen törende, Galatasaray Başkanı 'e gösterdiği tavır hakkında konuştu. Süren, Cengiz hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 14:50 ABONE OL
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz hakkında şok açıklama!

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin (ASY 1905) açılışı derneğin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışa Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, eski başkanlardan Faruk Süren ve Adnan Polat, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Dilek Kutlu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoglu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ve camianın ve spor basınının önemli isimleri katıldı.

MUSTAFA CENGİZ'İN ELİNİ SIKMADI
Açılışta Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında yaşanan bir olay da dikkatlerden kaçmadı. Kulübün eski başkanlarından Süren, Cengiz'in elini uzatmasına tepkisiz kaldı ve tokalaşmadı.

Bu olayın üstüne eski 2. başkan Yiğit Şardan da, "Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.

SÜREN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Milliyet'e konuşan Faruk Süren, olay gecesini anlattı. Sert bir göndermede bulunan Süren, "Aslında kendisine de söylemiştim. Omzumda kireçlenme var ve öğleden sonra iğne yaptırmıştım. Bu nedenle sabit kalması gerekiyordu. Elini sıktı, sıkmadı. Yorumlar aptalca. Aslında eli sıkılacak adam değil! İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde" diye konuştu.

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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz hakkında şok açıklama!
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