Marcao'nun rakipleri Van Dijk ve Sergio Ramos!

Süper Lig'in ikinci yarısında gösterdiği performans ile bambaşka bir görüntüye bürünen Galatasaray, 22'nci hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 17 gol ile ligde en az gol yiyen takım olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında kalesinde en az gol gören takımlar arasında 3'üncü sırada bulunuyor. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool yediği 15 gol ile kalesinde en az gol gören takım olurken, İspanya La Liga'da Real Madrid 16 gol ile 2'nci, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims 19 gol ile 4'üncü, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ise 21 gol ile 5'inci sırada bulunuyor.
Giriş Tarihi: 19.02.2020
11:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
11:38
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Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 22 hafta itibariyle kalesinde gördüğü 17 gol ile en az gol yiyen takım durumunda. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Avrupa'nın beş büyük ligine bakıldığında kalesinde en az gol gören ekip olarak 3'üncü sırada yer alıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında ise şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gördü. Sarı-kırmızılılar öte yandan Süper Lig'de iç sahada yediği 8 gol ile Reims'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde taraftar önünde kalesinde en az gol gören 2'nci takım. Galatasaray, deplasmanda ise kalesinde 9 gol gördü.
Sarı-kırmızılı ekipte 9'uncu sezonunu yaşayan Uruguaylı file bekçisi
Fernando Muslera da gösterdiği performans ile bu sıralamada sarı-kırmızılıları öne çıkaran en büyük faktörlerden biri oldu. Savunmada görev alan oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve gerçekleşen transferleri nedeniyle sık sık değişmesine rağmen 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesindeki istikrarlı performansını koruyan Muslera, bu sezon da aynı performansı göstermeye devam ediyor. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Lig'de geriden kalan 22 haftada çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol yerken, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
LIVERPOOL'DA VAN DIJK VE ALLISSON GEÇİT VERMİYOR İngiltere Premier Lig'de geriden kalan 26 haftada gösterdiği performans ile rekorları alt üst eden ve en yakın rakibi Manchester City ile arasında 25 puan fark bulunan lider Liverpool kalesinde gördüğü 15 gol ile Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 26 hafta itibariyle kalesinde 15 gol görürken, bu gollerin 9'unu iç sahada, 6'sını dış sahada yedi. İngiliz ekibi, 6 gol ile de
Avrupa'nın beş büyük ligi baz alındığında deplasmanda kalesinde en az gol gören takım durumunda.
Liverpool'un 2018 yazında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Rakiplerine kolay kolay izin vermeyen 27 yaşındaki file bekçisi, ligde çıktığı 18 karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü. Alisson, 12 maçta da ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Kırmızı-beyazlıların bu formu yakalamasında
Alisson Becker kadar paya sahip olan diğer bir isim ise Hollandalı savunmacı Virgil Van Dijik oldu. 2018 yılı yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen 28 yaşındaki savunmacı İngiliz ekibinde kusursuza yakın bir performans sergiliyor.