Marcao'nun rakipleri Van Dijk ve Sergio Ramos!

Sarı-kırmızılı ekipte 9'uncu sezonunu yaşayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da gösterdiği performans ile bu sıralamada sarı-kırmızılıları öne çıkaran en büyük faktörlerden biri oldu. Savunmada görev alan oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve gerçekleşen transferleri nedeniyle sık sık değişmesine rağmen 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesindeki istikrarlı performansını koruyan Muslera, bu sezon da aynı performansı göstermeye devam ediyor. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Lig'de geriden kalan 22 haftada çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol yerken, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.



