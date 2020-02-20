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zoru başardı! 'ı korkutan detay

'de deplasmanda bir maç eksiği bulunmasına rağmen en iyi dış saha performansına sahip olan , 'da oynayacağı müsabakasında da bu istatistiklerini korumak için mücadele edecek.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:16 ABONE OL
Trabzonspor zoru başardı! Beşiktaş'ı korkutan detay
Süper Lig'de bir maç eksiğine rağmen 44 puanla lider olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada en son yenilgisini 5. haftada Sivasspor karşısında alırken, söz konusu haftadan sonra bordo-mavililer deplasmanda yenilmedi.

DEPLASMANDA DA LİDER
Trabzonspor, ertelenen Yeni Malatyaspor maçı dışında dış sahada en az maçı oynamasına rağmen 18 puanla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavilileri deplasmanda 12 maç oynayan 18 puanlı Göztepe takip ediyor. Karadeniz ekibi dış sahada 16 golle en çok gol atan 20 gollü Sivasspor ve 18 gollü Gençlerbirliği'nin ardından üçüncü sırada yer alırken, yediği 8 golle de dış sahada en az gol yiyen takım konumunda.
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Trabzonspor zoru başardı! Beşiktaş'ı korkutan detay
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