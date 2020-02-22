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Komutan

ve 'nun yokluğunda orta alanda daha fazla top alacak, takıma liderlik yapacak

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Komutan Max Kruse
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Max Kruse'ye ekstra görevler verdi. Tecrübeli teknik adam, savunmadan top çıkarma ve oyun kurmada sıkıntı yaşanmaması adına, Kruse'nin orta alana daha fazla yaklaşıp daha fazla top almasını istedi.
Kruse'ye oyun kurma konusunda takıma yardımcı olması gerektiğini anlatan Yanal, "Senin top kullanma yeteneğin hücuma kalite katacak. Bu noktada çok kritik bir görevin var. 90 dakika boyunca orta alana baskı yapacaklar. Sen orta sahaya yaklaşarak diğer oyuncuları da rahatlatacaksın" dedi.

KANAT AKINLARINDA GOL ARAYACAK
Yanal, kanat akınlarında Kruse'den mutlaka ceza sahası içine koşu yapmasını da talep etti. Tecrübeli teknik adam, kanat akınlarında orta sahadan ceza sahası içine ne kadar fazla adam sokarlarsa gol şanslarının artacağını belirterek "Aynı şekilde Ozan ve Tolga'dan da bunu istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Komutan Max Kruse
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