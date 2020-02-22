Komutan Max Kruse

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Max Kruse'ye ekstra görevler verdi. Tecrübeli teknik adam, savunmadan top çıkarma ve oyun kurmada sıkıntı yaşanmaması adına, Kruse'nin orta alana daha fazla yaklaşıp daha fazla top almasını istedi.Kruse'ye oyun kurma konusunda takıma yardımcı olması gerektiğini anlatan Yanal,90 dakika boyunca orta alana baskı yapacaklar. Sen orta sahaya yaklaşarak diğer oyuncuları da rahatlatacaksın" dedi.Yanal, kanat akınlarında Kruse'den mutlaka ceza sahası içine koşu yapmasını da talep etti. Tecrübeli teknik adam, kanat akınlarında orta sahadan ceza sahası içine ne kadar fazla adam sokarlarsa gol şanslarının artacağını belirterekifadelerini kullandı.