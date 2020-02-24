Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, son 4 haftada galibiyet alamadı ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Deneyimli teknik adamın kariyeri boyunca büyük bir 'Şubat' sendromu var. Fenerbahçe ile şampiyon olduğu sezon dahil sezonun Şubat dönemine denk gelen maçlarında galibiyet serisi yakalamadığı ve puan kayıpları yaşadığı gözleniyor.

2019-2020 SEZONU (1.2.2020-24.2.2020 ARASI) / 3 MAÇ 0 GALİBİYET 1 BERABERLİK 2 YENİLGİ

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Fenerbahçe-Alanyaspor: 1-1

Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1

Fenerbahçe - Galatasaray: 1-3

2018-2019 SEZONU (1.2.2019-25.2.2019 ARASI) / 4 MAÇ 1 GALİBİYET 2 BERABERLİK 1 YENİLGİ

Fenerbahçe-Göztepe 1-0

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Fenerbahçe-Konyaspor 1-1

Beşiktaş-Fenerbahçe 3-3

ŞAMPİYON OLDUĞU SEZON - 2013-2014 SEZONU (1.2.2014-24.2.2014 ARASI) / 4 MAÇ 1 GALİBİYET 1 BERABERLİK 2 YENİLGİ

Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-1

Sivasspor-Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa 2-1

Elazığspor-Fenerbahçe 1-1

TRABZONSPOR, ESKİŞEHİRSPOR VE&NBSP;MANİSASPOR'DA DA ŞUBATTA BAŞARISIZ

Fanatik'in haberine göre Ersun Yanal'ın bu sezonları dışında Trabzonspor'un başında görev yaparken 2016-17 sezonunda 11.2.2017 ile 25.2.2017 tarihleri arasında 3 lig maçında 1 galibiyet 2 beraberlik, 2014-15 sezonunda 7.2.2015 ile 22.2.2015 arasında yine 1 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Ersun Yanal, 2012-13 sezonunda Eskişehirspor'u çalıştırırken 3.2.2013 ile 23.2.2013 arasında 4 lig maçında 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi ile yine 7 puan kaybetmişti. 2006-07 sezonunda Manisaspor ile bir ara liderlik koltuğuna da oturan Ersun Yanal, 3.2.2007 ile 23.2.2007 arasında oynanan 4 lig maçında 1 beraberlik 3 yenilgi almış ve sadece bir puan alabilmişti. Daha sonra üç yenilgi daha alan Yanal takımdan ayrılmıştı.

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