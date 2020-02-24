Haberler

Galeri

Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Donk, Falcao ve Onyekuru'nun gollerine engel olamayan Fenerbahçe sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından tarihi seri de sona ermiş oldu. Kanarya'da maçın ardından en çok tartışılan isim ise teknik direktör Ersun Yanal'dı. İstifa edeceği konuşulan Yanal, 'mücadeleye devam' dese de yönetim arayışlara başladı. Fenerbahçe'nin başına geçebilecek adaylar arasında öyle bir isim konululmaya başlandı ki, gündemi sarsacak cinsten. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...