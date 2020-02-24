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Gündemi sarsacak iddia! 'ın yerine o geliyor...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Donk, Falcao ve Onyekuru'nun gollerine engel olamayan Fenerbahçe sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından tarihi seri de sona ermiş oldu. Kanarya'da maçın ardından en çok tartışılan isim ise teknik direktör Ersun Yanal'dı. İstifa edeceği konuşulan Yanal, 'mücadeleye devam' dese de yönetim arayışlara başladı. Fenerbahçe'nin başına geçebilecek adaylar arasında öyle bir isim konululmaya başlandı ki, gündemi sarsacak cinsten. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 11:32
Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Sahasında 20 yılı aşkın süredir 'a kaybetmeyen 'de bu seri Yanal döneminde sona ererken, şampiyonluk şansı da oldukça zayıfladı.

Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Ligde üst üste oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirvenin 8 puan gerisinde kalan 'nin sahasında 'a karşı üstünlüğünü kaybetmesinin ardından 'ın istifa ettiği iddia edilmişti.

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Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Maçta kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri yalanlarken yaptığı kısa açıklamada takımının başında olduğunu ifade etti: İstifa etmedim. Sonuna kadar mücadeleye devam.

Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi.

Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Ancak buna rağmen şampiyonluk ümitleri oldukça azalan Fenerbahçe'de koltuğu için değişim kaçınılmaz.

Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Yönetim kanadında da 'a olan güven biterken sezon içinde olmasa da bir sonraki yıl için tecrübeli teknik adamla yola devam edilmeyeceği kesinleşti.

Gündemi sarsacak iddia! Ersun Yanal'ın yerine o geliyor...

Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada için istifa seslerini yükseltirken yeni için de seçimini yaptı. Hürriyet'in haberine göre üç Türk teknik direktörün ismi ön plana çıktı.

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