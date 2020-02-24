İtalya'da koronavirüs paniği! Devler Ligi tehlikede

Çin'den yayılmaya başlayan Koronavirüs, İtalya'ya da sıçrarken 2 kişinin ölümü ülkede panik yarattı. Kuzey İtalya'da vakaların artmasının ardından yaklaşık 130 kişi tedavi altına alınırken, Serie C ve Serie B'nin ardından dün de Serie A'da 4 maç ertelendi.
İnter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo ve Torino-Parma maçları ileri bir tarihe ertelendi. Özellikle Lombardia ve Veneto bölgelerindeki maçlar ertelenirken, futbol dışındaki diğer spor müsabakaları da yapılamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 25 Şubat'ta Napoli'nin Barcelona'yı konuk edeceği maç için henüz bir karar verilmedi.
Güney İtalya'da vaka görülmemesi nedeniyle şimdilik UEFA da bekleme kararı aldı.