İtalya'da koronavirüs paniği! Devler Ligi tehlikede

BUGÜN NELER OLDU

Çin'den yayılmaya başlayan Koronavirüs, İtalya'ya da sıçrarken 2 kişinin ölümü ülkede panik yarattı. Kuzey İtalya'da vakaların artmasının ardından yaklaşık 130 kişi tedavi altına alınırken,İnter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo ve Torino-Parma maçları ileri bir tarihe ertelendi.Güney İtalya'da vaka görülmemesi nedeniyle şimdilik UEFA da bekleme kararı aldı.