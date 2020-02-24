Max Kruse, Galatasaray mağlubiyeti hakkında konuştu

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncusu Max Kruse, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında iç sahada Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları ve sarı kırmızılılar karşısında Kadıköy'deki 23 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kötü gece için üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz ve unutulmasını sağlayamayız ama geri dönmek için, kulüp için, taraftarlar ve formamızdaki renkler için her şeyimizi vereceğiz. Şampiyonluk için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray karşısında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Alman oyuncu, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 18 Süper Lig maçında 7 gol atıp 7 de asist yaptı.

Max Kruse'den Fenerbahçe taraftarına mesaj