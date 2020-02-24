Video Spor Max Kruse'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Max Kruse'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Max Kruse'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
24.02.2020 | 20:19

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki Alman orta sahası Max Kruse, Süper Lig'in 23. haftasında iç sahada Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Fenerbahçe taraftarına seslendi.

Instagram hesabından paylaştığı videoda sarı lacivertli taraftarlara seslenen Kruse, "Sanırım herkes hayatının en kötü günlerinden birini yaşadı. Taraftarlar için ne kadar kötü olduğunu biliyorum, 21 yıllık tarihi bir durum var. Ancak bana inanın, hepimiz çok üzgünüz. Bu maç için herkesten özür diliyoruz. İyi futbol gösteremedik ve kazanamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok mutsuzuz. Ama bu forma için elimizden geleni yapacağız. Maalesef hayat devam ediyor. Bu forma için yeniden savaşmalıyız. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluk yolunda işimiz zor. Ama inanın bana en az sizler kadar üzülüyoruz. Daha güçlü dönmeye çalışacağız" dedi.

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