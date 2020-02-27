Fatih Terim'in o kararı şampiyonluğu getirebilir!

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in kötü sonuçların ardından sürekli olarak ara transfer dönemini işaret etmesi tecrübeli hocayı haklı çıkardı. Terim, verdiği flaş bir ayrılık kararıyla Galatasaray'ın çehresini adeta tersine çevirdi. İşte Terim'in o kararı ve doğurduğu sonuçlar...
Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:12Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 11:37ABONE OL
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sürpriz şekilde devre arasında Ajax'a kiralanan Babel'in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalktı.