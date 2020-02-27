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'in o kararı şampiyonluğu getirebilir!

'de son iki sezonun şampiyonu , ligin ilk yarısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Teknik direktör 'in kötü sonuçların ardından sürekli olarak ara dönemini işaret etmesi tecrübeli hocayı haklı çıkardı. Terim, verdiği flaş bir ayrılık kararıyla Galatasaray'ın çehresini adeta tersine çevirdi. İşte Terim'in o kararı ve doğurduğu sonuçlar...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 11:37 ABONE OL
Fatih Terim'in o kararı şampiyonluğu getirebilir!

Sezon başında büyük umutlarla edilen ancak sürpriz şekilde devre arasında Ajax'a kiralanan Babel'in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalktı.

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Fatih Terim'in o kararı şampiyonluğu getirebilir!
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