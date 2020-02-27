Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hüseyin Göçek için bilirkişi raporu aldı! İşte Beşiktaş'ın savunması

için bilirkişi raporu aldı! İşte 'ın savunması

Bugün Tahkim karşısına çıkacak ’ın savunmasını SABAH açıklıyor. Kartal, Göztepe maçının tekrarı için ’ye başvurmuş ve ret yanıtı almıştı. Hakem ’in raporuna yazdığı iki konunun tezat olduğunu belirten Kartal, bilirkişiden de aldığı onayla ret kararının iptalini isteyecek.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 27.2.2020 ABONE OL
Hüseyin Göçek için bilirkişi raporu aldı! İşte Beşiktaş'ın savunması

Beşiktaş, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor. TFF'den olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar bugün Tahkim Kurulu karşısına çıkacak. Beşiktaş yönetimi bu savunma öncesinde TFF'nin kendilerine verdiği yanıtta yer alan hakem Hüseyin Göçek'in, "Düdüğümü Göztepeli oyuncunun topa hakim olup dokunduğuna kanaat getirdiğim anda çaldım. Başından darbe alan Beşiktaşlı oyuncunun tedavisinin ardından topa hakimiyet kazanan Göztepeli oyuncunun bulunduğu noktadan oyunu başlattım" ifadelerinin tezat olduğuna dair bilirkişiye başvuru yaptı.

'İFADELERI DOĞRU DEĞİL'

Bilirkişi, 20 sayfadan oluşan Adli Video Analizi Uzman Mütalaası dosyasında, kural hatasına konu olan pozisyon üzerinde çeşitli materyaller aracılığıyla incelemeler yaptı ve Beşiktaş'a pozisyonla ilgili yanıt verdi. Hakemin ifadelerinin doğru olmadığı belirtilen raporda yer alan cevapları SABAH açıklıyor:


İŞTE O RAPOR

1- Bir kolunu havaya kaldırarak düdüğü ağzına götürüp, düdüğü çaldığı ilk anda topun havada olduğu, herhangi bir oyuncu hakimiyetinde olmadığı, herhangi bir oyuncunun topa dokunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

2- Hüseyin Göçek, yaralı oyuncunun tedavisinin yaptırıldığından bahsetmişse de yaralı oyuncuya herhangi bir tedavi yapılmadığı, oyuncunun yerden kalktığı izlenmiştir. Olaya ilişkin deşifre klibi hazırlanmış olup, tüm kareler ardışık olarak raporda sunulmuştur.

NEDEN TEKRAR İSTENMİŞTİ?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinde Kartal'dan Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmış, hakem de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Hakem Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu.

Sergen Yalçın raporunu sundu! Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hüseyin Göçek için bilirkişi raporu aldı! İşte Beşiktaş'ın savunması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN