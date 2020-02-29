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cephesinden flaş itiraf: Ayarlarımız bozuldu

yardımcı antrenörü , 'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. "2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor" diyen Karatepe, "O ritmi yakalayamadık. 2. yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık" ifadelerini kullandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.2.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 23:11 ABONE OL
Fenerbahçe cephesinden flaş itiraf: Ayarlarımız bozuldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, Suriye'nin İdlib bölgesindeki hava saldırısında şehit olan askere rahmet ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, kalanlara sabır ailelerine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Kalplerimiz dualarımız orada olan askerlerimizle birlikte" diye konuştu.


Fenerbahçe yardımcı antrenörü Recep Karatepe

"Ritmimi bozuldu"

Maça iyi başladıklarını dile getiren Karatepe, " 1-0 öne de geçtik. İyi götürdük ilk yarıda daha sonra 2'inci yarıda yediğimiz goller var. Onların ardından toparlanmak zor oldu. Oyunun genelinde söyleyebileceğim bunlar. 2-3 haftadır kaybettiğimiz maçlar var, genelde nedeni malum nedenler herkes tarafından biliniyor. O ritmi yakalayamadık. 2'inci yarıya başladığımızda kazandığımız maçlar da var. Malum nedenlerden dolayı ayarımız bozuldu, ritmimizi bulamadık, mağlubiyetler aldık. Önümüzde kupa maçı var. Hem ligde hem de kupada sonuna kadar gerekli mücadeleyi göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

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